03:00, 5 мая 2026Мир

Трамп сделал заявление по поводу Европы

Трамп: Европа очень разочаровывает
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel сделал заявление по поводу Европы.

«Европа очень разочаровывает», — высказался американский лидер по поводу политики европейских стран.

Трамп пояснил, что стран НАТО не было рядом в момент начала Соединенными Штатами войны против Ирана. При всем этом, как утверждает Трамп, США оплачивали 100 процентов расходов Североатлантического альянса до того, как он стал во главе американской администрации.

Ранее же Дональд Трамп заявил, что именно европейские страны, члены НАТО, устроили «бардак» на Украине. По его словам, проблемы Украины никак не касаются США, поскольку государства разделяет океан.

