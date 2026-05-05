В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

Минцифры: В Москве восстановлен доступ к мобильному интернету

Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Об этом во вторник, 5 мая, в своем канале в MAX сообщило Минцифры России.

«Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам», — заявили в министерстве.

Отмечается, что к точечным отключениям мобильного интернета в российских регионах прибегают при угрозах безопасности. При этом домашний интернет и Wi-Fi в таком случае работают в обычном режиме.

В Минцифры также указали, что в случае повторных ограничений операторы связи заблаговременно предупредят абонентов.

Ранее министерство сообщило, что согласовывает оперативное открытие в Москве «белого списка» сайтов на время ограничений. В Минцифры добавляли, что объявят об открытии доступа к ресурсам, когда получат разрешения.