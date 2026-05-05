В российском регионе школьникам запретили выступать под один вид песен на линейках

В Рязанской области школьникам запретили выступать под иностранные песни на линейках. На это пожаловались родители детей, пишет RZN.info.

Как рассказали родители школьников, дети полгода готовились к выступлению, но за месяц до него выбранную ими музыку запретили использовать. При этом россияне подчеркнули, что исполнитель песни не является иноагентом, а перевод корректен.

В министерстве образования региона прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что школы вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов учреждения или федеральных законов.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — добавили чиновники.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что песни певицы Лолиты Милявской стоит ввести в школьную программу в качестве негативного примера. В частности, она говорила о том, что «недопустимы в приличном обществе задирание юбки и демонстрация задницы со сцены, что позорно и цинично участие в голых вечеринках, когда в стране идет СВО».

