Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:11, 5 мая 2026Россия

В российском регионе школьникам запретили выступать под один вид песен на линейках

В Рязанской области школьникам запретили выступать под иностранные песни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

В Рязанской области школьникам запретили выступать под иностранные песни на линейках. На это пожаловались родители детей, пишет RZN.info.

Как рассказали родители школьников, дети полгода готовились к выступлению, но за месяц до него выбранную ими музыку запретили использовать. При этом россияне подчеркнули, что исполнитель песни не является иноагентом, а перевод корректен.

В министерстве образования региона прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что школы вправе устанавливать дополнительные требования к контенту мероприятий на основании локальных актов учреждения или федеральных законов.

«Песни должны соответствовать возрастным нормам и представлениям о традиционных ценностях, в них не должно быть неоднозначных подтекстов», — добавили чиновники.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что песни певицы Лолиты Милявской стоит ввести в школьную программу в качестве негативного примера. В частности, она говорила о том, что «недопустимы в приличном обществе задирание юбки и демонстрация задницы со сцены, что позорно и цинично участие в голых вечеринках, когда в стране идет СВО».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

    Великобритания расширила санкции против России

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

    Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

    Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

    Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

    Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok