18:02, 15 января 2026Культура

Российскую певицу предложили ввести в школьную программу в качестве плохого примера

Поплавская предложила ввести песни Лолиты в школьную программу, чтобы пристыдить
Андрей Шеньшаков
Лолита Милявская

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса Яна Поплавская выразила мнение, что песни певицы Лолиты Милявской стоит ввести в школьную программу в качестве негативного примера. Об этом она заявила в интервью «Газете.Ru».

Поплавская назвала Лолиту украинской певицей, чьи песни не могут «представлять интерес для российских школьников».

«Какие песни? Пошлю его на небо за звездочкой? Когда муж пошел за пивом? Или ее исполнение песни иноагента Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом)», — сообщила артистка.

По словам исполнительницы, Милявскую можно включить разве что в качестве негативного примера, чтобы объяснить, что «недопустимы в приличном обществе задирание юбки и демонстрация задницы со сцены, что позорно и цинично участие в голых вечеринках, когда в стране идет СВО», добавила она.

В ноябре 2025 года певица Лолита Милявская отреагировала на обвинения в причастности к мошенничеству с продажей вилл на Бали.

