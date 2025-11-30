Лолита ответила на обвинения в мошенничестве с виллами на Бали

Певица Лолита возмутилась обвинениями в причастности к афере с виллами на Бали

Певица Лолита Милявская отреагировала на обвинения в причастности к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Соответствующий пост она разместила в своем Telegram-канале.

Исполнительница резко опровергла обвинения и заявила, что часто бесплатно помогает «отечественным производителям». «Мужику, который занимается строительством этих домов, тоже помогла, и по одной простой причине: все, кого я поддерживала, бесплатно что-то отдавали людям», — пояснила она.

По словам Лолиты, в проведенном розыгрыше виллы на Бали выиграла «хорошая семья», которая была счастлива получить жилье. «Ребенок, мальчик, плакал в трубку — это я очень хорошо помню», — поделилась она.

Артистка добавила, что не призывала никого покупать дома на Бали и сама не приобрела бы там недвижимость. Милявская заявила, что сделала доброе дело, обеспечив семью бесплатным жильем. «Не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот и разбирайтесь», — подытожила она.

Ранее Mash сообщил, что Лолита и телеведущая Ксения Собчак могли быть причастны к мошенничеству с продажей вилл на Бали. Несостоявшиеся покупатели обвиняют их в рекламировании недобросовестного застройщика Сергея Домогацкого — соответствующие ролики нашли в аккаунтах знаменитостей в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Генпрокуратуру России попросили провести проверку взаимоотношений Собчак и Лолиты с застройщиком, наличия договорных и финансовых отношений, а также факта получения ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса. Известно, что в списке потерпевших от действий Домогацкого значатся 75 человек.