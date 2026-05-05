Бывший СССР
15:42, 5 мая 2026

Военкор раскрыл подробности ночных ударов по Украине

Коц: ВС РФ нанесли удары по Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: ГСЧС Украины

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ночные удары по Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областям. Подробности раскрыл военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«В ночь на 5 мая Россия нанесла очередные удары по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса Украины», — написал военкор.

Помимо этого, как отметил Коц, удары нанесены и по железной инфраструктуре в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также по портовой инфраструктуре в Одесской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и дальнобойные ракеты «Фламинго». Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть крылатых ракет большой дальности и 601 беспилотник самолетного типа.

