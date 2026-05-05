Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 5 мая 2026Мир

Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

Берн: Присоединение Швеции к НАТО угрожает безопасности страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stefan Jerrevang / TT News Agency / Reuters

Присоединение Швеции к НАТО усилило уязвимость государства в случае возможного конфликта с Россией. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

По его словам, вступление Швеции в НАТО и соглашение с США о размещении американских войск превратили мирное и безопасное государство в совершенно противоположную страну.

«(Шведский министр обороны — прим. «Ленты.ру») Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни», — отметил аналитик.

Берн подчеркнул, что присутствие военных баз США на территории Швеции увеличивает риск оказаться под ударом в случае военного конфликта между Россией и НАТО.

Ранее стало известно, что Швеция запустила разведывательный спутник для наблюдения за Россией. Запуск состоялся с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии и был осуществлен американской аэрокосмической корпорацией SpaceX.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об атаке ВСУ на российскую многоэтажку в 1000 километров от границы

    Тренер «Зенита» назвал фаворита Лиги чемпионов

    В России отреагировали на объявленное Зеленским перемирие в ночь на 6 мая

    В России утвердили новые правила проведения экзаменов на водительские права

    В МИД России заявили о переводе региона НАТО на «казарменно-караульное положение»

    Главный конкурент Tesla столкнулся с падением продаж электрокаров

    Японский депутат рассказал о содержании послания России от премьер-министра

    Девочку нашли мертвой на улице в Подмосковье

    Telegram заблокировал более 100 тысяч каналов и групп за сутки

    Обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok