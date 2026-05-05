Высокопоставленный чиновник заглянул девушке под юбку и попался

21:07, 5 мая 2026

В Японии задержали чиновника, заглянувшего под юбку девушки на эскалаторе
Олег Парамонов

Фото: Nick Starichenko / Shutterstock / Fotodom

В Японии задержали высокопоставленного чиновника Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, который пытался заглянуть под юбку 20-летней девушке. Об этом сообщает издание Tokyo Reporter.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в префектуре Тиба. 41-летний Наото Минбута, возглавляющий отдел Минсельхоза, направил объектив телефона под юбку девушки, ехавшей на эскалаторе перед ним. Это заметил другой пассажир, задержал Минбуту и передал его сотрудникам станции. Те вызвали полицию.

Когда чиновник понял, что попался, он полностью признал вину. «Я увидел женщину в моем вкусе и захотел снять под ее юбкой», — объяснил он свои действия.

Смартфон задержанного чиновника изъяли. Его содержимое изучат, чтобы выяснить, не причастен ли он к другим преступлениям подобного рода.

Ранее в Японии учитель из префектуры Канагава получил два года тюрьмы за съемку фото и видео под юбками у школьниц. Выяснилось, что мужчина входил в группу из семи учителей-извращенцев, занимавшихся тем же самым.

