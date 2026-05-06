19:34, 6 мая 2026

Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест популярного комика Семена Слепакова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) и отметил, что тот не собирается приезжать в Россию. Новость он прокомментировал в обзоре, опубликованном во «ВКонтакте».

«Семен Слепаков сидит в ус не дует, дает концерты по миру. В Россию ни ногой, естественно, а здесь против него все время происходят какие-то дела. То предупреждение выпишут, то штраф какой-то выпишут, то вот теперь собираются его арестовать», — сказал блогер.

О заочном аресте Слепакова стало известно 24 апреля. Юмористу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Уточнялось, что он проходит обвиняемым по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

Слепаков проживает в Израиле. Ранее артист рассказывал, что стал ощущать неопределенность после переезда. В то же время он заверил, что ему нравится жить в этой стране.

