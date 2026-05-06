Бывший депутат Рады высказался об объявленном Зеленским перемирии

16:13, 6 мая 2026

Царев: Объявленное Зеленским перемирие — это спектакль
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие — это спектакль, разыгранный по заранее написанному сценарию. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, передает Life.ru.

«Зеленский сам ввел перемирие, потом сам его нарушил, а теперь обвиняет нас в том, что мы нанесли ответные удары. Это спектакль, а спектакль обычно играется по сценарию, который пишется заранее. Но это не смешно», — сказал он.

Царев подчеркнул, что в Крыму за ночь 6 мая жертвами атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали пять человек. По другим российским регионам также были нанесены удары. По словам депутата, действия Киева направлены на создание ложного нарратива об ответственности России за нарушение перемирия и, возможно, на срыв празднования Дня Победы.

Ранее близкий к офису президента (ОП) Украины Telegram-канал «Сотрудник ОП» сообщил о подготовке Зеленским плана действий на 9 мая. Автор сообщения подчеркнул, что Киев даст зеркальную реакцию. При этом на что именно будут реагировать украинские власти, он не уточнил.

