14:34, 6 мая 2026

На Украине заявили о подготовке Зеленским плана на 9 Мая

Близкий к офису Зеленского источник сообщил о подготовке плана на 9 Мая
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные готовят план действий на 9 Мая. Об этом сообщил автор близкого к офису президента (ОП) Telegram-канала «Сотрудник ОП».

«Президент совместно с военными готовят план действий на 9 Мая. Наша реакция будет зеркальной», — написал он. При этом автор сообщения не уточнил, о реакции на какое именно событие идет речь.

Ранее Зеленский пригрозил возможной атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Минобороны России на это заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая.

Оборонное ведомство также объявило, что Москва объявляет перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 8 и 9 мая. В ответ на это украинский лидер заявил, что Киев введет режим тишины гораздо раньше, с полуночи 6 мая. При этом с Москвой эта инициатива не была согласована.

