Бывший командующий НАТО призвал Запад не бросать суверенную Украину

Экс-командующий НАТО Бауэр призвал не дать Украине исчезнуть

Демократические страны обязаны не допустить исчезновения Украины как суверенного государства. С таким призывом выступил бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью украинскому «24 каналу».

«Мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства», — подчеркнул Бауэр. По его словам, помощь Киеву важна не только с моральной точки зрения, но и для безопасности всей Европы и демократического мира в целом.

Адмирал признался, что его поразил уровень поддержки, оказанной Украине за время конфликта. Он отверг любые дискуссии о сворачивании помощи, назвав ее не благотворительностью, а прямыми инвестициями в безопасность западных стран.

«Это призыв ко всем государствам, которые поддерживают Украину», — резюмировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сохраняет способность вести боевые действия благодаря вооружениям, поставляемым через НАТО. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продает оружие странам альянса, а те уже распределяют его между союзниками. По его словам, финансирование этих поставок осуществляется за счет европейских партнеров.