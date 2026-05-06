09:44, 6 мая 2026

Бывший командующий НАТО призвал Запад не бросать суверенную Украину

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Демократические страны обязаны не допустить исчезновения Украины как суверенного государства. С таким призывом выступил бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью украинскому «24 каналу».

«Мы не должны позволить суверенному государству исчезнуть в результате нападения другого государства», — подчеркнул Бауэр. По его словам, помощь Киеву важна не только с моральной точки зрения, но и для безопасности всей Европы и демократического мира в целом.

Адмирал признался, что его поразил уровень поддержки, оказанной Украине за время конфликта. Он отверг любые дискуссии о сворачивании помощи, назвав ее не благотворительностью, а прямыми инвестициями в безопасность западных стран.

«Это призыв ко всем государствам, которые поддерживают Украину», — резюмировал политик.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сохраняет способность вести боевые действия благодаря вооружениям, поставляемым через НАТО. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продает оружие странам альянса, а те уже распределяют его между союзниками. По его словам, финансирование этих поставок осуществляется за счет европейских партнеров.

