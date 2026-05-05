Трамп оценил боеспособность Украины

06:00, 5 мая 2026Мир

Трамп: Украина может воевать благодаря оружию, которое США продают НАТО
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News заявил, что Украина сохраняет способность вести боевые действия благодаря вооружениям, поставляемым через НАТО.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон продает оружие странам альянса, а те уже распределяют его между союзниками.

«Мы продаем его [оружие] НАТО, а они уже распределяют. Скажу так: они [украинцы] имеют возможность сражаться, потому что — независимо от того, великолепна ли техника или не совсем — они имеют возможность воевать», — сказал Трамп.

По его словам, финансирование этих поставок осуществляется за счет европейских партнеров.

Ранее Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского хитрецом. Так он ответил на вопрос о своем отношении к украинскому главе.

