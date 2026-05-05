Трамп назвал Зеленского хитрецом

05:36, 5 мая 2026

Трамп ответил на вопрос об отношении к Зеленскому, назвав его хитрецом
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского хитрецом. Так он ответил на вопрос о своем отношении к украинскому главе в интервью телеканалу Salem News.

До этого глава Белого Дома не раз раздражался из-за нежелания Зеленского идти на компромиссы, чтобы добиться мира на Украине путем заключения соглашения.

«Он хитрец, а мы хотим добиться урегулирования [на Украине]», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Ранее Трамп признал, что Украина в ходе вооруженного конфликта продолжает терять территории. Он также заявил, что Киев ведет боевые действия только благодаря оружию, которое США продает союзникам по НАТО за деньги европейцев.

