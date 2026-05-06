07:34, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Дочь мафиози разорвала связи с отцом по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Пользовательница Reddit с ником Thoughtful_Ladybug рассказала о причинах, по которым перестала общаться с отцом. Тот, как она выяснила еще в подростковом возрасте, в 1970-80-х годах был членом итальянской мафии.

«Мои отношения с ним разорвались после того, как он лишил жизни мою мать. Его самого не стало четырьмя годами позже, но он так и не понес за это наказания. Как бы странно это ни звучало, я все еще люблю его, я присутствовала на церемонии прощания с ним», — написала автор.

Она уточнила, что отец всегда называл произошедшее случайностью, хотя автор подозревает, что в деле была замешана ревность: ее мать развелась с ее отцом и начала встречаться с другим мужчиной. Всего за несколько месяцев до трагедии в их городе пали от рук преступников сразу несколько человек.

«Почему-то я спросила маму, знает ли папа что-нибудь об этом. Ее реакция была странной. Она огляделась, как будто ей показалось, что кто-то подслушивает, но кроме нее и меня там никого не было. В ответ она сказала: "Больше никогда меня об этом не спрашивай"», — заключила женщина.

Ранее медсестра встретила в приложении для знакомств мафиози и невольно стала его сообщницей. Уроженку Болгарии судили за встречу с киллером, которого она знала пять дней.

