Медсестра встретила в приложении для знакомств мафиози и невольно стала его сообщницей

В Британии медсестра пошла на свидание с киллером и стала его сообщницей

В Великобритании суд приговорил к пяти годам тюрьмы уроженку Болгарии за то, что она помогла киллеру, которого знала пять дней. Об этом сообщает Daily Mail.

В июле 2023 года 36-летняя медсестра Станислава Кукушева, работавшая в лондонской больнице, листала приложение для знакомств Tinder в поисках знакомств и встретила мужчину, который представился как Хамза. После нескольких свиданий и интимных встреч она прониклась к нему доверием, не подозревая, что он солгал ей о себе. Лишь позже она узнала, что завела инрижку с мафиози и наемным убийцей Али Данишем Сайедом и невольно оказалась сообщницей его преступления.

Вечером 30 июля Сайед хладнокровно расправился с членом конкурирующей банды в турецком клубе на севере Лондона, а через час приехал в квартиру Кукушевой. Пробыв там всего 85 секунд, он оставил у нее пистолет, из которого стрелял.

Позже на оружии и сумке, в которой оно было спрятано, нашли ДНК женщины. На суде Кукушева уверяла, что ничего не знала, а следы могли попасть на вещи из-за сексуального контакта. «Он трогал меня повсюду», — утверждала она. Однако присяжные не поверили: после исчезновения возлюбленного она искала в интернете новости по ключевым фразам, связанным с возможным убийством. Это было задолго до официального сообщения полиции о перестрелке. Прокурор настаивал, что киллер рассказал ей о содеянном во время визита.

Сам Сайед уехал из страны и, предположительно, находится в Пакистане. Эта история вновь привлекла внимание к деятельности лондонской банды Tottenham Turks, с которой был связан Сайед. Группировка контролирует наркотрафик и нелегальное оружие, отмывая деньги через кафе и барбершопы.

Ранее сообщалось, что «тиндер»-мошенник из Великобритании обманул 15 женщин и лишил их 29 миллионов рублей. Он знакомился с жертвами в интернете и выдавал себя за юриста, девелопера или бизнесмена с крупными доходами.