Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 6 мая 2026Мир

Европейским странам предложили победить бедность самостоятельно

Politico: ЕК предложила европейским странам победить бедность самостоятельно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Еврокомиссия предложила европейским странам победить бедность самостоятельно, об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что ЕК призывает страны блока активнее бороться с бедностью, но выделения дополнительных средств на эти цели не предусмотрено.

По информации издания, в 2025 году 92,7 миллиона жителей Евросоюза находились под угрозой бедности или социальной изоляции, это около 21 процента от всего населения.

Еврокомиссия утверждает, что правительства европейских стран смогут найти средства для соответствующих мероприятий, если будут эффективно использовать уже существующие фонды ЕС.

В прошлом году американский предприниматель Илон Маск нашел путь к решению проблем голода, бедности и болезней. По его мнению, он лежит через искусственный интеллект и роботехнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    Молния попала в трех прятавшихся от ливня девочек

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    Еще в одном российском городе отменили парад в честь Дня Победы

    Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой

    Европейским странам предложили победить бедность самостоятельно

    Иран выступил с предупреждением в сторону США

    «Арсенал» обыграл «Атлетико» и вышел в финал Лиги чемпионов

    Лавров и глава МИД Катара призвали отказаться от силовых мер в Ормузском проливе

    Вторник в Москве стал самым теплым днем с начала года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok