Европейским странам предложили победить бедность самостоятельно

Politico: ЕК предложила европейским странам победить бедность самостоятельно

Еврокомиссия предложила европейским странам победить бедность самостоятельно, об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что ЕК призывает страны блока активнее бороться с бедностью, но выделения дополнительных средств на эти цели не предусмотрено.

По информации издания, в 2025 году 92,7 миллиона жителей Евросоюза находились под угрозой бедности или социальной изоляции, это около 21 процента от всего населения.

Еврокомиссия утверждает, что правительства европейских стран смогут найти средства для соответствующих мероприятий, если будут эффективно использовать уже существующие фонды ЕС.

