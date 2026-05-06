Известный журналист-иноагент высказался о «печеньках Госдепа» и грантах от Запада

Комментатор Набутов: Уехавших из России журналистов почти не финансирует Запад

Известный журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что у его коллег, покинувших страну, нет западного финансирования. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), ролик опубликован на YouTube.

«Некоторые думают, что я и многие другие журналюги за границей живут на печеньки Госдепа [США] и так далее», — отметил Набутов. Однако, по словам комментатора, среди его знакомых представителей сферы СМИ почти никто не получает иностранные гранты. «А если и получает, то изредка и какие-то копеечки», — добавил он.

Набутов также отметил, что не располагает большим доходом. Так, журналист заявил, что каждое утро подсчитывает, сколько денег он и его жена могут потратить. Кроме того, у него нет автомобиля.

Ранее сообщалось, что Набутов рассказал об эмиграции. Комментатор признался, что решение уехать из России принял за считаные часы.