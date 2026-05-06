15:22, 6 мая 2026Экономика

Россияне бросились скупать жилье в зарубежном городе

Риелтор Половникова: Спрос на жилье в Минске среди россиян вырос на 10-15 %
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Россияне бросились скупать жилье в Минске. Спрос на местные квартиры среди соотечественников за год вырос на 10-15 процентов, заявила агентству РИА Новости глава департамента развития сети и межрегиональных сделок российской риелторской компании «Этажи» Ольга Половникова.

В последние месяцы наблюдается настоящий всплеск интереса к жилью в Белоруссии. Так, количество просмотров соответствующих объявлений за первый квартал 2026 года, по статистике компании, выросло в два-три раза. Доля россиян в общем объеме сделок на сегодняшний день составляет 8-10 процентов, при этом год назад показатель не превышал 2-3 процентов.

Такой подъем спроса риелторы объясняют действующими в России ограничениями на работу интернета и соцсетей, кроме того, такую покупку многие соотечественники рассматривают как инвестицию. В целом, по словам гендиректора российской компании в сфере инвестиций в недвижимость Smarent Виктора Зубика, интерес россиян к жилью в Минске имеет скорее ситуативный характер и растет в периоды неопределенности на других инвестиционных рынках. В большинстве своем российские покупатели покупают готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса не старше 2016 года постройки.

Конечный бюджет покупки в наиболее популярных сегментах, как правило, варьируется от 60 до 140 тысяч долларов. Вместе с тем квадратный метр жилплощади в Минске за год подорожал почти на 24 процента, что и подстегивает инвесторов вкладываться в местную недвижимость. Однокомнатная квартира в новостройке на данный момент стоит в среднем 2,02 тысячи долларов за квадратный метр, на вторичном рынке — 2,24 тысячи долларов.

Ранее были названы самые популярные форматы жилья среди россиян. Чаще всего граждане покупают евродвушки и двухкомнатные квартиры, считая такие варианты наиболее ликвидным активом.

