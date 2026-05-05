Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:54, 5 мая 2026Экономика

Названы самые популярные у россиян квартиры

ГК «Развитие»: Наибольшим спросом у россиян пользуются евродвушки и двушки
Виктория Клабукова

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Наибольшим спросом среди россиян пользуются евродвушки и двухкомнатные квартиры. Такой вывод сделали аналитики ГК «Развитие». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Как показывает статистика, именно такие лоты россияне считают наиболее ликвидным активом: его можно быстро продать или сдать в аренду. В целом жилье считает лучшей инвестицией 41 процент граждан. Все чаще россияне делают ставку на удобство: выбор покупателей сужается до проектов, которые не требуют дополнительных вложений и могут быть легко реализованы. 31 процент опрошенных, выбирая недвижимость, в первую очередь обращают внимание на развитость и перспективность района, 28 процентов — на репутацию застройщика.

Из соображений рациональности покупатели внимательно рассчитывают бюджет сделки, выдерживая баланс между разумным метражом и комфортной финансовой нагрузкой. Доля сделок с применением госпрограмм остается высокой, хотя такой спрос стал более точечным и целевым. Квартиры с отделкой становятся предпочтительным вариантом на фоне удорожания стройматериалов.

Ранее выяснилось, что пункты выдачи заказов сравнялись по востребованности с продуктовыми магазинами при выборе района для жизни. Соседство с ПВЗ стало первостепенным для 80 процентов покупателей жилья, в то время как близость продуктовых магазинов остается важна для 81 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили реактивными ракетами по мирным жителям в российском регионе

    В Чувашии ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

    Певица Zivert снялась в наряде за миллион рублей

    Раскрыто состояние пострадавших при атаке ВСУ на город России в 1000 километров от границы

    Лучшая теннисистка мира пригрозила бойкотом турниров WTA

    Стало известно о следующем шаге Трампа в отношении Ирана

    Японский депутат сравнил Россию с екодзуна

    ВВС США подготовились к замене 60-летнего «Когтя»

    Беременную шестым ребенком жену героя СВО отправили в колонию

    Японский депутат рассказал о попытке Обамы надавить на Россию из-за Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok