Названы самые популярные у россиян квартиры

ГК «Развитие»: Наибольшим спросом у россиян пользуются евродвушки и двушки

Наибольшим спросом среди россиян пользуются евродвушки и двухкомнатные квартиры. Такой вывод сделали аналитики ГК «Развитие». Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

Как показывает статистика, именно такие лоты россияне считают наиболее ликвидным активом: его можно быстро продать или сдать в аренду. В целом жилье считает лучшей инвестицией 41 процент граждан. Все чаще россияне делают ставку на удобство: выбор покупателей сужается до проектов, которые не требуют дополнительных вложений и могут быть легко реализованы. 31 процент опрошенных, выбирая недвижимость, в первую очередь обращают внимание на развитость и перспективность района, 28 процентов — на репутацию застройщика.

Из соображений рациональности покупатели внимательно рассчитывают бюджет сделки, выдерживая баланс между разумным метражом и комфортной финансовой нагрузкой. Доля сделок с применением госпрограмм остается высокой, хотя такой спрос стал более точечным и целевым. Квартиры с отделкой становятся предпочтительным вариантом на фоне удорожания стройматериалов.

Ранее выяснилось, что пункты выдачи заказов сравнялись по востребованности с продуктовыми магазинами при выборе района для жизни. Соседство с ПВЗ стало первостепенным для 80 процентов покупателей жилья, в то время как близость продуктовых магазинов остается важна для 81 процента.