14:58, 30 апреля 2026Экономика

Пункты выдачи заказов сравнялись по важности с продуктовыми магазинами

ПВЗ у дома в России стали так же важны, как и продуктовые магазины
Виктория Клабукова

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

При покупке квартиры россияне все чаще обращают внимание на наличие поблизости пунктов выдачи заказов. Спрос на ПВЗ возле дома практически сравнялся с продуктовыми магазинами, показывает статистика компании Forma. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

ПВЗ в данный момент не уступают по востребованности магазинам продуктов — возможность доставить товар из маркетплейса прямо к дому первостепенна для 80 процентов покупателей жилья, в то время как близость продуктовых магазинов важна для 81 процента. Наиболее важным элементом инфраструктуры для россиян являются аптеки — такой вид коммерческих помещений назвали 99 процентов информантов. Кроме того, в компании отмечают рост спроса на кафе и пекарни у дома — наличие таких заведений в пешей доступности важно для 45 процентов россиян. Близость к отделению банка или салону красоты — важный фактор выбора для 27 процентов участников исследования. Сервисные и бытовые центры назвали только 14 процентов респондентов, соседство с фитнес-студией, частной клиникой, детским развивающим центром — 13 процентов. Наименьшую важность представляют химчистки — их упоминали 6 процентов респондентов.

Если еще десять лет назад россияне считали, что наличие в доме коммерческих площадей негативно скажется на жизни, то сейчас благодаря повышению качества проектов ЖК и подходов к формированию ретейлам люди стали видеть в таком соседстве удобство. Одобрительно насчет наличия коммерческих площадей в жилом доме сегодня относятся 72 процента респондентов, а 65 процентов участников опроса называют это даже преимуществом.

Ранее россияне назвали главные критерии при выборе съемной квартиры. Ценник и площадь квартиры — далеко не единственное. Так, большую роль для арендаторов играют состояние ремонта, сантехники и вентиляции.

