Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

Боксер Костя Цзю заявил, что гордится победой сына Никиты над Диасом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном Никитой второстепенного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Его слова приводит «Советский Спорт».

Костя Цзю заявил, что гордится сыном, отметив, что тот еще ни разу не проигрывал. «Победа абсолютно заслуженная. Это непередаваемые ощущения!» — посчитал он.

Ранее 6 мая Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса. Поединок в первом среднем весе прошел в австралийском Ньюкасле. Соперник Цзю отказался от продолжения боя после шестого раунда, и австралийцу присудили досрочную победу.

На счету 28-летнего Цзю 12 побед (десять — нокаутом) на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения. Для 25-летнего Диаса это поражение стало первым при 16 победах.