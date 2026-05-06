20:46, 6 мая 2026

Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном титула чемпиона мира

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Никита Цзю. Фото: Mark Metcalfe / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю отреагировал на завоевание сыном Никитой второстепенного титула чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International). Его слова приводит «Советский Спорт».

Костя Цзю заявил, что гордится сыном, отметив, что тот еще ни разу не проигрывал. «Победа абсолютно заслуженная. Это непередаваемые ощущения!» — посчитал он.

Ранее 6 мая Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса. Поединок в первом среднем весе прошел в австралийском Ньюкасле. Соперник Цзю отказался от продолжения боя после шестого раунда, и австралийцу присудили досрочную победу.

На счету 28-летнего Цзю 12 побед (десять — нокаутом) на профессиональном ринге. Он не потерпел ни одного поражения. Для 25-летнего Диаса это поражение стало первым при 16 победах.

