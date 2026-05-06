Критик назвал российские проекты мирового уровня

Критик Григорьев: Видел рекламу фильма «Волшебник Изумрудного города» в Италии

Известный кинокритик Роман Григорьев заявил, что в России сериалы снимают на мировом уровне по драматургии и игре актеров. Его слова передает НСН.

Эксперт уверен, что российские проекты имели бы успех и в других странах, если бы выходили на международных площадках.

«Наши сериалы нашли бы огромную аудиторию, если бы имели выход на европейский и американский рынки. Я видел рекламу "Волшебника Изумрудного города" с Колокольниковым в Италии, шел там с конца зимы. Наши сериалы выходили на Netflix», — заявил Григорьев.

Он отметил, что для зрителя страна происхождения не так важна, если его заинтересовала история. «Человек — лояльное существо к тому, что нравится», — добавил критик.

Ранее американский продюсер Боб Ван Ронкель заявил, что российские актеры имеют возможность сниматься в Голливуде благодаря высокому уровню владения английским языком.