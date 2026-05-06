Крупнейший конкурент McDonald's закрыл более 700 ресторанов

Сеть Subway значительно сократила число ресторанов в США

Сеть Subway, являющаяся крупнейшим конкурентом McDonald's на американском рынке, закрыла в прошлом году 729 ресторанов быстрого питания, сохранив в США 18773 торговых точки, которые управляются франшизами. Об этом пишет «Российская газета».

Потеряв более 700 заведений, Subway все равно осталась лидером рынка, но ее отрыв от McDonald's, у которой 14 тысяч ресторанов, продолжает сокращаться.

Отмечается, что в 2015 году у Subway было в США более 27 тысяч кафе-ресторанов, но сейчас ставка делается на расширение зарубежной сети, насчитывающей более 35 тысяч точек по всему миру. В 2024 году компанию примерно за 9,6 миллиарда долларов приобрела частная инвестиционная группа Roark Capital, назначившая новым гендиректором Джонатана Фицпатрика, который занимал руководящие должности в Burger King.

Ранее глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи высказался о возможности возвращения McDonald’s в Россию, отметив, что это стало бы «лучшей рекламой».