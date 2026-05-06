Массовая оргия русскоговорящих туристов на пляже Таиланда разозлила местных жителей

Русскоговорящие туристы устроили массовую ночную оргию на пляже популярного тайского курорта Паттайя. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы рассказали, что восемь человек зашли в море, разделились на пары и начали заниматься сексом. Окружающие попытались помешать происходящему, но безуспешно. Позже одна из пар, заметив, что ее снимают на телефон, все же вышла из воды. Остальные продолжили оргию.

Кадры интимной близости туристов разошлись по соцсетям и разозлили местных жителей. Тайцы выразили уверенность, что на видео были именно россияне, так как свидетели слышали русскую речь. Они заявили о репутационном ущербе для курорта и призвали власти к более жесткому контролю.

В апреле мужчина и женщина занялись сексом на пляже другого тайского курорта, Пхукет, у всех на виду. После жалобы от местных жителей их арестовали.