Москвичей призвали быть внимательнее

21:11, 6 мая 2026

КГХ: Москвичам нужно быть внимательнее на фоне грозы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Арина Скворцова / РИА Новости

Жителям Москвы следует быть внимательнее во время прогулок снаружи на фоне грозы, которую прогнозируют синоптики. К осторожности москвичей призвал столичный комплекс городского хозяйства в соцсети «Макс».

Согласно прогнозам, непогода накроет город вечером и продлится до конца среды, 6 мая. Местами ожидается гроза с дождем, град и усиление ветра до 15 метров в секунду.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — говорится в сообщении гомплекса.

Ранее стало известно, что в предстоящие длинные выходные, с 9 по 11 мая, в Москве ожидается новая волна аномального холода. Температура воздуха опустится до плюс 13-плюс 15 градусов днем.

