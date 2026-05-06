Москвичей предупредили о новой волне аномального холода

16:42, 6 мая 2026

Синоптик Позднякова: Волна аномального холода накроет Москву в выходные
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Новая волна аномального холода накроет Москву в предстоящие длинные выходные, с 9 по 11 мая. О снижении температур предупредила жителей столицы главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

В субботу, 9 мая, регион окажется между циклонами — из-за этого установится неустойчивая, облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Столбики термометров покажут плюс 8-9 градусов ночью и плюс 13-15 градусов днем. Эти показатели ниже климатической нормы, отметила синоптик.

«Такая же неустойчивая погода с дождями различной интенсивности ожидается и 10—11 мая», — рассказала Позднякова. Однако в последний выходной есть вероятность, что днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, уточнила метеоролог.

Ранее в Москве начался сезон гроз. При этом если в середине апреля грозы гремели лишь местами, нося очаговый характер, то последнюю грозу зафиксировали метеостанции всех аэропортов московского аэроузла. Кроме того, грозу застали в Дмитрове, Клине, Можайске и Павловском Посаде.

