Названы два критерия некачественного сна

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Julia Cherk / Shutterstock / Fotodom

Каждому человеку необходимо регулярно анализировать качество ночного отдыха, утверждает психолог Нурия Руре. В разговоре с изданием Hola она также назвала два критерия некачественного сна.

По словам Руре, о проблемах можно говорить, если минимум три раза в неделю человеку требуется более 30 минут, чтобы уснуть. Вторым критерием некачественного сна психолог назвала ночные пробуждения, которые длятся до получаса.

Специалистка добавила, что причиной 70 процентов случаев бессонницы являются тревога и быстрый темп жизни. По ее мнению, именно из-за тревоги люди попадают в порочный круг: стресс затрудняет засыпание, а недостаток сна усиливает стресс. «Сон начинает формироваться в тот момент, когда мы открываем глаза утром. С этого момента у нас есть около 16-17 часов, чтобы его выработать», — добавила Руре.

Ранее невролог Юлия Прокофьева рассказала, может ли вечерний бокал вина улучшить качество сна. По ее словам, такой способ борьбы с бессонницей приведет к состоянию разбитости утром.

