Россиянка получила ожоги от кипятка на дороге

16:44, 6 мая 2026Россия

Москвичка получила ожоги в результате прорыва трубы с кипятком на дороге
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Москвичка получила ожоги в результате прорыва трубы с кипятком на дороге. Как стало известно MK.RU, инцидент произошел на улице Молдагуловой.

Россиянка передвигалась на машине. Внезапно транспортное средство заглохло, когда она въехала в лужу с горячей водой.

22-летняя девушка решила выйти из автомобиля и обожгла себе ноги. Ее доставили в больницу. К месту происшествия прибыл муж горожанки, который организовал транспортировку машины в автосервис.

По данным МОЭК, сейчас последствия аварии ликвидированы.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге девушка прокатилась в автобусе и получила химический ожог ягодиц. Пострадавшая планировала написать заявление в правоохранительные органы, поскольку уверена, что кислоту в общественном транспорте разлили специально.

