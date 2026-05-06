Россиянка получила ожоги от кипятка на дороге

Москвичка получила ожоги в результате прорыва трубы с кипятком на дороге. Как стало известно MK.RU, инцидент произошел на улице Молдагуловой.

Россиянка передвигалась на машине. Внезапно транспортное средство заглохло, когда она въехала в лужу с горячей водой.

22-летняя девушка решила выйти из автомобиля и обожгла себе ноги. Ее доставили в больницу. К месту происшествия прибыл муж горожанки, который организовал транспортировку машины в автосервис.

По данным МОЭК, сейчас последствия аварии ликвидированы.

