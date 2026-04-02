Россиянка прокатилась в автобусе и получила ожог ягодиц

16:08, 2 апреля 2026

В Петербурге девушка прокатилась в автобусе и получила ожог ягодиц
Майя Назарова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге девушка прокатилась в автобусе и получила химический ожог ягодиц. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Россиянка добиралась на работу на общественном транспорте. Она расположилась на сиденье и почти сразу же почувствовала сильное жжение.

Петербурженке пришлось вернуться домой. Сняв штаны, она увидела ожог. Девушке потребовалась госпитализация.

Она планирует написать заявление в правоохранительные органы, поскольку уверена, что кислоту в автобусе разлили специально.

До этого сообщалось, что две женщины получили ожоги в транспорте в Петербурге. Обеим горожанкам понадобилась помощь врачей. Следователи проводили проверку по факту произошедшего.

Еще раньше в Красноярске молодой человек получил химический ожог в автобусе и попал в больницу.

