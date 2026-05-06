18:34, 6 мая 2026

С Папой Римским отказались разговаривать в банке

Сотрудница банка бросила трубку в ответ на звонок Папы Римского
Олег Парамонов
Фото: Cesar Muginga / Reuters

Сотрудница банка не поверила, что ей звонит Папа Римский, и бросила трубку. Об этом сообщает издание The New York Times.

Об инциденте, который произошел в середине 2025 года, рассказал близкий друг понтифика, священник Том Маккарти. Спустя примерно два месяца после избрания Лев XIV решил обновить контактные данные в своем банке.

Во время звонка понтифик представился своим светским именем Роберт Прево и ответил на все контрольные вопросы. Несмотря на это, сотрудница банка отказалась менять его номер телефона и адрес и предложила лично приехать в отделение.

Папа ответил, что не может этого сделать. «Что-нибудь изменится, если сказать, что я Папа Римский Лев?» — спросил он напоследок. После этого его собеседница и повесила трубку.

Ранее сообщалось, что экзорцисты обратились ко Льву XIV с призывом усилить борьбу с нечистой силой по всему миру. По их данным, в мире растет интерес к оккультизму и сатанизму, а люди, не находя помощи в церкви, нередко обращаются за помощью к последователям оккультных верований.

