Экзорцисты предложили Папе Римскому активнее бороться с демонами

Экзорцисты попросили Папу Римского готовить больше священников-экзорцистов

Экзорцисты обратились к Папе Римскому Льву XIV с призывом усилить борьбу с нечистой силой по всему миру. Об этом сообщает Daily Mirror.

Экзорцисты из ассоциации AIE (International Association of Exorcists) встретились с понтификом в начале марта и предложили создать в каждой епархии хотя бы одну должность для работы со сложными случаями одержимости. По их данным, в мире растет интерес к оккультизму и сатанизму, а люди, не находя помощи в церкви, нередко обращаются к любителям за помощью.

Вице-президент ассоциации отец Франческо Бамонте предостерег: игнорирование этой тенденции оставляет верующих без поддержки. Он призвал Папу Римского готовить больше священников-экзорцистов, чтобы они могли активнее бороться с демонами, а также четко определять случаи, требующие вмешательства церкви. Папа Лев XIV поблагодарил экзорцистов за их труд и подарил им четки.

Критики инициативы напоминают, что многие случаи, которые принимают за одержимость, на самом деле требуют помощи врачей и психиатров. Однако сами священники настаивают: их протокол включает медицинское обследование, а правильная подготовка как раз нужна, чтобы защитить уязвимых людей.

Ранее католический священник убедился в существовании демонов, когда пытался помочь женщине средних лет и изгнать из нее злого духа при помощи молитвы. В этот момент одержимую поддерживал сзади крупный мужчина весом более 100 килограммов. По словам экзорциста, когда начался сеанс изгнания демонов, она с легкостью перекинула мужчину через голову.