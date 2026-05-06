15:11, 6 мая 2026Экономика

Стоимость строительства мегамоста между Сахалином и материком оценили

Специалист Богомолов: Цена строительства моста на Сахалин может превысить 1 трлн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Стоимость строительства мегамоста между островом Сахалин и материком может составить более триллиона рублей. Сумму, необходимую для возведения переправы, оценил сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов в разговоре с ТАСС.

«Строительство моста между Сахалином и материком может стоить больше 1 триллиона рублей, тем не менее оно окупится в долгосрочной перспективе. Потому что откроет Сахалин как территорию для страны», — убежден специалист. Он отметил, что появление переправы поспособствует развитию туризма и даст возможности для развития бизнеса на острове. Богомолов напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается дефицит транспортной инфраструктуры, так что любые проекты в этой сфере позитивно скажутся на общем экономическом развитии России.

Президент РФ Владимир Путин впервые заговорил о необходимости построить мост на Сахалин два года назад. Длина однопутной линии должна составить более 580 километров. Стоимость соответствующего проекта в 2020-м оценивалась в 540,3 миллиарда рублей.

