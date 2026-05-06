Стрелявшему на ужине с Трампом добавили еще одно обвинение

Стрелявшему на ужине с Трампом Аллену добавили еще одно обвинение

Обвиняемому в попытке покушения на президента США Дональда Трамап Коулу Аллену 5 мая дополнительно официально вменили вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, Аллен намеренно совершил нападение с применением опасного оружия, пытаясь запугать и помешать сотруднику правительства США при исполнении служебных обязанностей.

Всего ему предъявлены четыре обвинения, включая попытку убийства президента, нападение на правоохранителя, использование огнестрельного оружия при совершении насильственного преступления, а также перевозку оружия и боеприпасов между штатами с целью совершения тяжкого преступления.

Стрельба на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме произошла вечером в субботу, 25 апреля, в Вашингтоне, в отеле Washington Hilton. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь. Нападавшим оказался калифорнийский учитель Коул Томас Аллен, его обвинили в покушении на президента США.