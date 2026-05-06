Судно французской компании попало под ракетный удар в Персидском заливе

CBS: Ракета попала по судну французской компании в Персидском заливе

Судно французской компании CGM San Antonio попало под ракетный удар в Персидском заливе, от атаки пострадало несколько человек. Об этом передает CBS News.

«В результате попадания ракеты в грузовое судно в Персидском заливе пострадали несколько членов экипажа (...). Грузовое судно в было поражено, предположительно, крылатой ракетой, в результате чего несколько членов экипажа из Филиппин получили ранения», — сообщили телеканалу американские чиновники.

По словам официальных лиц, удар по контейнеровозу был нанесен поздно вечером во вторник по местному времени.

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в Ормузском проливе неизвестный снаряд попал в судно.