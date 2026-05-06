Создавшие притон в массажном салоне в Саранске 12 человек получили приговоры

Трое россиян вложились в круглосуточный секс-джакузи в Саранске. Об этом сообщает «МВД Медиа» в своем Telegram-канале.

По данным правоохранителей, осенью 2023 года фигуранты и еще девять женщин арендовали цокольное помещение в здании на улице Маринина. Трое мужчин выступили в качестве инвесторов. На свои деньги они провели там ремонт, установили джакузи и специализированную мебель для работы круглосуточного салона эротического массажа и сексуальных услуг. В салоне трудились более 10 женщин.

Фигуранты обвиняются по части 1 статьи 241 УК РФ («Организация занятий проституцией»). Свою вину они полностью признали.

Суд назначил им штраф в размере от 236 тысяч рублей до 480 тысяч рублей с конфискацией имущества стоимостью от одного до трех миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге организовавшую притон в центре города женщину признали виновной по статье 241 УК РФ и оштрафовали на 200 тысяч рублей.