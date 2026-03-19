Женщина отделалась штрафом за содержание притона в центре российского города

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор женщине, организовавшей притон в центре города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города и области.

Женщину признали виновной по статье 241 УК РФ и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Осужденная раскаялась в содеянном.

По версии следствия, с 15 мая по 4 июля 2025 года осужденная арендовала квартиры на Московском проспекте и нежилое помещение в доме 104 на улице Варшавской. В этих помещениях она создала условия для оказания платных интимных услуг: наняла женщин, обустроила комнаты, следила за чистотой, сама общалась с клиентами, вела бухгалтерию.

