В громком деле о коррупции с проститутками в полиции поставили точку

В Петербурге суд приговорил троих полицейских за коррупцию

В Санкт-Петербурге суд приговорил троих сотрудников полиции, обвиняемых по громкому делу о коррупции в ведомстве. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города и области.

Фигурантами стали три сотрудника уголовного розыска УМВД по Красногвардейскому району: замначальника отделения Теймур Гусейнов, оперуполномоченные Павел Чепуркин и Николай Пронин. Гусейнов и Чепуркин вину не признали. Пронин признал частично.

Гусейнова приговорили к 11 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Чепуркин также приговорен к 11 годам колонии строгого режима, но его штраф составляет 2 миллиона рублей. Пронин проведет в колонии строго режима 13 лет и должен выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей. Все фигуранты лишены специальных званий, 450 тысяч рублей конфисковано в доход государства.

По версии следствия, полицейские вступили в сговор и разработали план систематического получения взяток от девушек, занимающихся проституцией на территории района. За деньги они обещали не привлекать их к административной ответственности.

21 августа 2023 года соучастники реализовали схему. Посредник встретился с девушкой, после чего впустил в ее квартиру троих полицейских. Те доставили ее в отдел, где потребовали 50 тысяч рублей немедленно и по 100 тысяч ежемесячно в дальнейшем. Девушка согласилась, и в тот же день Пронин забрал 50 тысяч из ее квартиры. Деньги поделили: по 15 тысяч каждому из троих, 5 тысяч передали посредникам.

21 сентября девушка обратилась в правоохранительные органы и согласилась участвовать в оперативном эксперименте. Под контролем силовиков она передала посредникам еще 50 тысяч рублей.

