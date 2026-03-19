Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 19 марта 2026

Фейковую модельную школу накрыли в одном из самых богатых городов России

В Москве полиция пресекла деятельность фиктивного модельного агентства
Варвара Митина (редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве полиция пресекла деятельность фиктивного модельного агентства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали восемь аферистов, ущерб от действий которых оценивается в более чем 20 миллионов рублей. Возбуждено 112 уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Злоумышленники обманули более 100 граждан.

По версии следствия, мошенники арендовали два офиса на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. В соцсетях они активно рекламировали себя как модельное агентство. Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было стать первым шагом к успешной карьере. Аферисты заявляли, что после оплаты обучения клиенты могут заключить договор с модельным агентством. В реальности этого не происходило.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор признанной в 2014 году первой вице-королевой планеты Елене Шериповой за мошенничество с курсами моделинга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok