Фейковую модельную школу накрыли в одном из самых богатых городов России

В Москве полиция пресекла деятельность фиктивного модельного агентства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители задержали восемь аферистов, ущерб от действий которых оценивается в более чем 20 миллионов рублей. Возбуждено 112 уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Злоумышленники обманули более 100 граждан.

По версии следствия, мошенники арендовали два офиса на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. В соцсетях они активно рекламировали себя как модельное агентство. Будущим моделям предлагалось пройти обучение в профильной академии, что якобы должно было стать первым шагом к успешной карьере. Аферисты заявляли, что после оплаты обучения клиенты могут заключить договор с модельным агентством. В реальности этого не происходило.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор признанной в 2014 году первой вице-королевой планеты Елене Шериповой за мошенничество с курсами моделинга.