12:43, 21 января 2026Силовые структуры

В Москве суд вынес приговор первой вице-королеве планеты 2014 года

В Москве суд признал Шерипову виновной в мошенничестве с курсами моделинга
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор признанной в 2014 году первой вице-королевой планеты Елене Шериповой за мошенничество с курсами моделинга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Она должна возместить потерпевшим имущественный вред на сумму около 1,6 миллиона рублей. Ее взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, Шерипова основала модельное агентство, в котором продавала курсы, рекламировала кастинги и портфолио, обещая выпускникам помощь в карьере, однако обязательства не выполняла. Обучение было мнимым, отметили в столичной прокуратуре. Потерпевших приглашали в закрытый чат, где размещали фиктивные объявления о кастингах, создавая видимость успешности модельного агентства и демонстрируя им журналы с их фотографиями в качестве моделей.

От мошенничества пострадали 159 граждан, ущерб которым превышает 17 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии автосалон на махинациях обманул 75 человек, лишившихся 144 миллиона рублей.

