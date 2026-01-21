В Москве суд вынес приговор первой вице-королеве планеты 2014 года

В Москве суд признал Шерипову виновной в мошенничестве с курсами моделинга

Пресненский районный суд Москвы вынес приговор признанной в 2014 году первой вице-королевой планеты Елене Шериповой за мошенничество с курсами моделинга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимой назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Она должна возместить потерпевшим имущественный вред на сумму около 1,6 миллиона рублей. Ее взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, Шерипова основала модельное агентство, в котором продавала курсы, рекламировала кастинги и портфолио, обещая выпускникам помощь в карьере, однако обязательства не выполняла. Обучение было мнимым, отметили в столичной прокуратуре. Потерпевших приглашали в закрытый чат, где размещали фиктивные объявления о кастингах, создавая видимость успешности модельного агентства и демонстрируя им журналы с их фотографиями в качестве моделей.

От мошенничества пострадали 159 граждан, ущерб которым превышает 17 миллионов рублей.

