Сотрудники российского автосалона обманули граждан на десятки миллионов рублей

В Удмуртии осудят сотрудников автосалона за махинации с продажей машин

Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники автосалона размещали в интернете рекламу с предложением по низким ценам приобрести автомобиль, а также обещали скидки и акции. Их клиенты соглашались с условиями и подписывали договора купли-продажи. А после подробного изучения документа выяснялось, что итоговая стоимость машины значительно выше обещанной продавцами.

В случае приобретения автомобиля по программе «трейд-ин» машину клиента выкупали за бесценок, обещая компенсировать разницу скидкой на новую. Однако в договоре это не было указано. Также им навязывались дополнительные услуги и товары, которые изначально рекламировали как бесплатные.

За семь месяцев работы салона было обмануто 75 человек, а сумма ущерба превысила 144 миллиона рублей.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии выявили и пресекли их преступную деятельность. Было задержано 18 сотрудников компании. Уголовное дело расследуется по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб пострадавшим полностью возмещен. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

