12:56, 15 января 2026Силовые структуры

Раскрыта махинация глав российских строительных компаний на 260 миллионов рублей

В Дагестане три главы стройкомпаний получили до 8 лет за хищение 260 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: creator12 / Shutterstock / Fotodom  

В Дагестане Каспийский городской суд приговорил трех глав строительных компаний к срокам до восьми лет лишения свободы за махинацию, с помощью которой они похитили 260 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.

Как установил суд, в 2015 году была создана преступная группа, которая с помощью подконтрольного им Республиканского центра по сейсмической безопасности вовлекла в преступную схему несколько строительных компаний. В итоге с 2016 по 2018 год было похищено более 260 миллионов рублей посредством искусственного завышения стоимости контрактов. Злоумышленники вносили ложные данные в акты выполненных работ.

Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Так, глава ООО «Основа» получил семь лет в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей, директору НПО «Плодоовощналадка» дали восемь лет лишения свободы со штрафом в размере 700 тысяч рублей, а руководитель ООО «Дагстройсервис» осужден на пять лет со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск правительства региона о взыскании причиненного обвиняемыми ущерба.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд приговорил заработавшего 269 миллионов рублей на земле бывшего депутата Березовского районного совета Александра Велькера к пяти годам лишения свободы.

