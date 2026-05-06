Украина нашла новую страну — поставщика дронов вместо Китая

The Guardian: Киев ищет в Тайване замену Китаю для производства дронов

Украина все чаще стала обращаться к Тайваню с целью заменить поставки деталей для китайских беспилотников. Об этом пишет британская The Guardian.

По данным газеты, Киев стремится освободить свои цепочки поставок беспилотников от китайских комплектующих, одновременно пытаясь нарастить производство для удовлетворения растущих потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хотя Пекин неоднократно отрицал помощь Москве военной продукцией, Украина, Европа и США опасаются насчет доминирования Китая в цепочках поставок промышленных товаров и все чаще обращаются к Тайваню в качестве альтернативного поставщика.

Согласно данным украинского аналитического центра Snake Island Institute, репутация Тайваня как страны, превосходящей другие государства в области технологий, делает ее предпочтительным альтернативным источником для украинских производителей беспилотников. Так, экспорт тайваньских дронов в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз, и эта тенденция лишь продолжает расти.

Журналисты отмечают, что большая часть закупленных Европой беспилотников предназначалась для дальнейшей переброски на Украину, а европейские страны выступали в качестве посредников.

Ранее новый российский дрон-камикадзе «Герань-4» с реактивным двигателем назвали оружием срочного реагирования, позволяющим наносить оперативные удары по мобильным целям.