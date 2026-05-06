Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 6 мая 2026Мир

Украина нашла новую страну — поставщика дронов вместо Китая

The Guardian: Киев ищет в Тайване замену Китаю для производства дронов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина все чаще стала обращаться к Тайваню с целью заменить поставки деталей для китайских беспилотников. Об этом пишет британская The Guardian.

По данным газеты, Киев стремится освободить свои цепочки поставок беспилотников от китайских комплектующих, одновременно пытаясь нарастить производство для удовлетворения растущих потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хотя Пекин неоднократно отрицал помощь Москве военной продукцией, Украина, Европа и США опасаются насчет доминирования Китая в цепочках поставок промышленных товаров и все чаще обращаются к Тайваню в качестве альтернативного поставщика.

Согласно данным украинского аналитического центра Snake Island Institute, репутация Тайваня как страны, превосходящей другие государства в области технологий, делает ее предпочтительным альтернативным источником для украинских производителей беспилотников. Так, экспорт тайваньских дронов в Европу в 2025 году вырос более чем в 40 раз, и эта тенденция лишь продолжает расти.

Журналисты отмечают, что большая часть закупленных Европой беспилотников предназначалась для дальнейшей переброски на Украину, а европейские страны выступали в качестве посредников.

Ранее новый российский дрон-камикадзе «Герань-4» с реактивным двигателем назвали оружием срочного реагирования, позволяющим наносить оперативные удары по мобильным целям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    «Аэрофлот» первым в России запретил сдавать в багаж пауэрбанки

    В Европе впервые запустили службу роботакси

    В Подмосковье врачи извлекли из желудка девочки волосяной ком размером с кокос

    Вышла новая бесплатная модель ChatGPT

    Поражение «Манчестер Сити» лишило россиянина 800 тысяч рублей

    Трамп раскрыл одно из условий сделки с Ираном

    Россиянин украл кредитов на миллионы рублей ради майнинг-фермы

    Банк России объяснил высокую ключевую ставку заботой об экономике

    Волочкова похвасталась своим садом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok