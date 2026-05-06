В России заметили падение цен

Росстат сообщил о дефляции с 28 апреля по 4 мая на уровне 0,02 процента

За неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены в России упали на 0,02 процента, а с начала мая — на 0,01 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Эта неделя стала уже четвертой подряд, в которой недельная динамика находится на историческом минимуме. До этого инфляция заметно превышала значения прошлых лет.

Текущая дефляция, зафиксированная впервые с августа прошлого года, достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3 процента. Отдельно в категории плодоовощной продукции цены снизились на 2,66 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,01 процента, а услуги — на 0,5 процента.

Самое сильное падение стоимости наблюдалось у огурцов и помидоров — минус 11,63 процента и минус 7,5 процента. Другие подешевевшие позиции не преодолели планку в один процент. Больше остальных категорий подорожали поездки на черноморское побережье России — 8,47 процента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения российским экспертам, которые посредством комментариев в СМИ говорили о грядущем росте цен на социально значимых рынках. В том числе речь шла о повышении стоимости продуктов питания и топлива.