Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:26, 6 мая 2026Экономика

В России заметили падение цен

Росстат сообщил о дефляции с 28 апреля по 4 мая на уровне 0,02 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За неделю с 28 апреля по 4 мая потребительские цены в России упали на 0,02 процента, а с начала мая — на 0,01 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Эта неделя стала уже четвертой подряд, в которой недельная динамика находится на историческом минимуме. До этого инфляция заметно превышала значения прошлых лет.

Текущая дефляция, зафиксированная впервые с августа прошлого года, достигнута за счет продовольственных товаров, которые подешевели на 0,3 процента. Отдельно в категории плодоовощной продукции цены снизились на 2,66 процента. Непродовольственные товары подорожали на 0,01 процента, а услуги — на 0,5 процента.

Самое сильное падение стоимости наблюдалось у огурцов и помидоров — минус 11,63 процента и минус 7,5 процента. Другие подешевевшие позиции не преодолели планку в один процент. Больше остальных категорий подорожали поездки на черноморское побережье России — 8,47 процента.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения российским экспертам, которые посредством комментариев в СМИ говорили о грядущем росте цен на социально значимых рынках. В том числе речь шла о повышении стоимости продуктов питания и топлива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

    Россиянка полетела одна в Турцию на отдых и оказалась заперта мужчиной в магазине ковров

    В США рассказали о самолете «для выбивания дверей»

    Зеленский созвонился с Алиевым и обсудил военное сотрудничество

    Российский оружейный барон продал ружья и автомат из дупла

    Гуф прокомментировал обвинения в обмане блогера

    Артемий Лебедев отреагировал на заочный арест Слепакова

    Узкорылый крокодил укусил четырех человек

    Экс-сослуживец предателя Климова рассказал о последствиях его перехода к ВСУ

    В России раскрыли подробности о вероятной провокации Украины на 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok