Экспертам запретили предупреждать россиян о росте цен

ФАС выдала экспертам предостережение за прогнозы по поводу роста цен в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережения нескольким российским экспертам, которые позволили себе публичные заявления о грядущем росте цен на социально значимых рынках. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По оценке ФАС, такие материалы в СМИ могут быть восприняты участниками рынка «как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей».

В частности, антимонопольному ведомству не понравились слова главы аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олега Абелева, который говорил о возможном повышении стоимости продуктов питания. В свою очередь, директор по коммуникациям «GIS Mining» и гендиректор ООО «Альянс Тракс» давали прогнозы по стоимости топлива в 2026 году.

Ведомство напомнило, что согласованные действия конкурирующих хозяйствующих субъектов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции, поэтому при выявлении таких случаев ФАС примет меры.

Ранее сообщалось, что из-за роста цен на шоколад россияне начали сокращать его потребление. В 2025 году продажи шоколадных плиток упали на 15 процентов в натуральном выражении, до 231 тысячи тонн, однако их подорожание позволило торговым сетям нарастить выручку по этой категории товаров на 14 процентов, до 292 миллиардов рублей.