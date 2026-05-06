В Архангельской области волонтеры начали спасать шедевры деревянного зодчества

В Архангельской области начался волонтерский сезон — десятки жителей разных регионов России приехали туда, чтобы помочь сохранить шедевры деревянного зодчества. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Волонтеры будут спасать часовни, колокольни, мельницы и дома с резными украшениями и росписями, многие из которых требуют не только реставрации, но хотя бы консервации, чтобы остановить процессы разрушения.

Особое внимание уделят расписным домам Вельского района. Из множества крестьянских деревянных «дворцов» сохранились лишь единицы. Среди них — дом Осипа Буракова в деревне Кочигино, который завораживал людей своими красками на протяжении ста лет. Его комнаты были расписаны архангельскими мастерами Петровскими во второй половине XIX века.

«Дворец» пытаются спасти волонтеры фонда «Вереница». Они начали покрывать крышу, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение избы, и занялись окоркой бревен для замены нижних венцов сруба. Местные жители помогают волонтерам советами, деньгами и пирогами.

