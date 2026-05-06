13:07, 6 мая 2026

В Грузии объяснили активность Зеленского на Южном Кавказе

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Активизация на Южном Кавказе украинского президента Владимира Зеленского является попыткой убедить лидеров стран этого региона в якобы успехе Украины в противостоянии с Россией. Об этом высказался в беседе с газетой «Взгляд» грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

Комментируя недавние визиты Зеленского в Баку и Ереван, а также встречу в Армении с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, аналитик отметил, что политик «пытается убедить всех и каждого, что Украина выигрывает на поле боя».

«Грузия не должна расслабляться. На языке дипломатии надо все время напоминать Киеву, что мы ничего не забыли — ни отзыва украинского посла, ни требований передать оружие или "прогуляться" в Абхазию и Южную Осетию, ни постоянных беспочвенных обвинений», — подчеркнул специалист. Вместе с тем он напомнил, что Грузия не пожертвует отношениями с народом Украины из-за политики ее властей.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе после первого разговора с президентом Украины заявил, что разногласия в отношениях двух стран сохраняются. «Мы не углублялись в том числе в вопросы, связанные с проблемами. Конечно, проблемы были, и эти проблемы никуда не исчезли», — заявил Кобахидзе. Он добавил, что при этом Тбилиси считает Украину дружественной страной, и разговор прошел в хорошей атмосфере.

