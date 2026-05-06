02:04, 6 мая 2026Мир

Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

Brussels Signal: Стратегия Запада в отношении Украины стала импровизацией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Запад полагает, что Россия вернет 90 миллиардов евро, которые были выделены Киеву в качестве кредита, однако такой подход указывает на стратегический провал в отношении Украины. Об этом пишет издание Brussels Signal.

«ЕС предоставляет Киеву 90 миллиардов евро с условием, что потом Россия без проблем вернет эти 90 миллиардов евро ... Главный вопрос уже не в том, сможет ли Украина вернуть деньги, а в том, будут ли когда-нибудь вообще созданы условия, при которых это станет возможным», — говорится в материале.

Там также подчеркнули, что у Брюсселя уже нет никакой стратегии, и он в вопросе украинского кризиса импровизирует. Кроме того, пишут журналисты, Европа, выделяя средства Украине, никак не решает проблему, а лишь финансирует ее задержку.

Ранее сообщалось, что ВВП Украины за квартал упал на 0,7 процента.

