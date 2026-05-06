ВВП Украины за квартал упал на 0,7 процента

В первом квартале валовой внутренний продукт Украина сократился на 0,7 процента по сравнению с началом 2026 года. Об этом сообщил в Госстат республики на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве подчеркнули, что в годовом исчислении по сравнению с первым кварталом 2025 года ВВП страны снизился на 0,5 процента.

Ранее издание «Украинская правда» заявило, что Украина может получить дополнительные средства финансирования через программу создания совместных предприятий Build with Ukraine. Таким образом, как указано в статье, Киев якобы сможет избавиться от мнения о том, что украинцы живут за счет европейских налогоплательщиков.