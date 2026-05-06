Женщина после единственного вопроса бойфренда собрала вещи и уехала жить к матери

Пользовательница Reddit с ником Justhereforfun5511 рассказала о внезапном расставании с бойфрендом после года отношений. По словам 36-летней женщины, причиной стала лишь одна постоянно озвучиваемая им мысль.

«Он работает неполный рабочий день в местном продуктовом магазине, потому что, по его словам, после аварии, в которую он попал в подростковом возрасте, у него слишком сильно болит спина для работы на полную ставку. Я тружусь удаленно на хорошо оплачиваемой работе в страховой компании, поэтому оплачиваю большую часть счетов и убираюсь. Кроме того, в последние два месяца готовлю тоже только я», — написала автор.

Однажды после тяжелого рабочего дня она вышла из своего кабинета, оборудованного в гостевой спальне и застала 38-летнего бойфренда в компании пары друзей, банок пива и игровой приставки. Даже не поднимая взгляда на нее, мужчина спросил, когда будет готов ужин, сказав при этом приготовить побольше, чтобы хватило и его друзьям.

«Это не первый подобный случай. Несколько недель назад у нас на работе затянулось совещание, и в итоге я отработала 12-часовую смену, пока он сидел на диване в другой комнате и смотрел телевизор. Как только я вышла из кабинета, он сказал, чтобы я приготовила ему ужин», — пожаловалась девушка.

Женщина моментально пришла в ярость и посоветовала мужчинам самостоятельно приготовить ужин. На это ее бойфренд заметил, что стоять у плиты — «женская работа». После короткой перепалки автор ринулась на кухню, открыла кладовую и обнаружила там банку равиоли. Вернувшись в гостиную, она кинула полуфабрикат своему избраннику на колени. Тот спросил: «Что за чертовщина?», на что получил злобный взгляд и ответ: «Ужин. Ешь».

«Хлопнув дверью, я бросилась в спальню, собрала дорожную сумку, забрала свою технику и направилась к двери. Сейчас я живу с родителями, но он постоянно звонит мне, обвиняя в ребячестве», — заключила женщина.

